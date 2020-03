Szwedzi przyjmują starą strategię UK, liczą na ‘odporność stadną’

W Szwecji potwierdzono do 28 marca 3447 przypadków zakażenia nowym wirusem SARS-CoV-2. Już 102 osoby zmarły tam na Covid-19. Jednak jedyne podjęte przez władze środki to zakaz zgromadzeń do 50 osób. Władze apelują też o pozostawanie w domach do osób starszych.