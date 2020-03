Szwajcaria: Państwo zapłaci każdemu pensję na czas epidemii?

Jak dotąd Szwajcaria wprowadziła między innymi duże ułatwienia kredytowe dla firm. Od połowy przyszłego tygodnia szwajcarskie firmy mogą brać kredyty pomostowe na pokrycie bieżących długów. Państwo poręczy do pół miliona franków kredytu na firmę. Dodatkowo to same banki uczestniczą w 15 proc. poręczenia w przypadku kredytów od 0,5 do 20 mln franków.