Szumowski: Jesień to walka z dwoma chorobami

Małgorzata 24.4.20 20:37

Pan Minister jak PROROK obwieszcza nam kolejne choroby

i już zapewnia , że będzie naszym "WY -BAWICIELEM" ,

Tak jakby wcześniej ludzie nie chorowali i nie umierali. A swoją drogą pogratulować takowej wiedzy . Czy można zapytać o źródło i informatorów ? Bo WHO to jedna kompromitacja .

Jak widzimy na dzisiejszy dzień p. Szumowski zastępuje cały Sejm nawet Prezesa Kaczyńskiego.

Tak wszystkich wystraszył i straszy. A ja mam kilka pytań też w kwestii profilaktyki i TROSKI o życie.

1. .) czy prowadzone są badania / kwerendy / ANKIETY w temacie czy osoby , które w okresie TEJ epidemii zaraziły się k-wirusem , były chore lub są nosicielami były w ostatnich latach szczepione na GRYPĘ lub różne jej mutacje ?

2. A może osoby takie były szczepione szczepionką na ODPORNOŚĆ ?

3.) Czy osoby przebywające w Domach Opieki społecznej były w ostatnich latach szczepione PROFILAKTYCZNIE na GRYPĘ LUB INNYMI SZCZEPIONKAMI w ramach PROGRAMÓW MINISTERSTWA ZDROWIA lub zaleceń WHO w ramach współpracy i programów zrównoważonego rozwoju ZDROWIA.

4. Czy Domy Opieki prowadzą Karty Szczepień pensjonariuszy ?

Czy Pan Minister mógłby ODPOWIEDZIEĆ ?

Jak wiadomo o starych , schorowanych ludzi nikt się NIE UPOMNI a jak wiadomo badania wymagają doświadczeń i

KTO miałby to sprawdzić ? Rodzice dzieci z powikłaniami

poszczepiennymi wiele mogli by powiedzieć ale im też knebluje się usta w imię DOBRA WSPÓŁNEGO i GLOBAL LOVE.

A może odważny red. Pośpieszalski zada niewygodne pytania.