Szturmujmy niebo, aby Cywilizacja Życia zwyciężyła

W uroczystość św. Józef, oblubieńca NMP rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Potrwa on do 25 marca, czyli uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Jest to również w Kościele Dzień Świętości Życia. Czas ten ma być dla wierzących zachętą nie tylko do szczególnej modlitwy o ochronę ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci, ale również okazją do promocji cywilizacji życia, której dziś coraz bardziej sprzeciwia się cywilizacja śmierci.

Organizatorzy Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia podkreślają, że aby być pro-life, nie trzeba być osobą wierzącą. Wystarczy być osobą uczciwą w odkrywaniu prawdy o godności każdego ludzkiego życia.

Organizatorzy wskazują, że w tym tygodniu szczególną modlitwą zostaną otoczone wszystkie dzieci nienarodzone, ich rodzice, pielęgniarki i lekarze, politycy oraz dziennikarze. Również wszystkie osoby, które domagają się zabijania dzieci nienarodzonych.

- „Ufam, że obecna oraz jej podobne inicjatywy pro-life w skuteczny sposób przyczynią się do promocji cywilizacji życia oraz ugruntowania wśród wiernych postawy czynnej troski o ochronę człowieka na każdym etapie jego rozwoju”

- zaznacza bp Artur G. Miziński.

W jaki sposób można włączyć się w inicjatywę? Należy każdego dnia odmówić litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II oraz pochylić się nad krótkim rozważaniem. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji obrony życia:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

(Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 105)

kak/gość.pl