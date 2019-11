Szokujące plotki. Ks. Jamesa Martin SJ zastąpi abp. Charlesa Chaputa?!

Niepokojące wieści dochodzą z Filadelfii. Tamtejszy metropolita, pobożny i miłujący Tradycję abp Charles Chaput, złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację w związku z osiągnięciem wieku 75 lat. Trwa dyskusja nad tym, kto go zastąpi. Co przerażające, wśród kandydatów wymienia się... ks. Jamesa Martina SJ, zwolennika "otwarcia" Kościoła na homoseksualizm.

Gdyby to właśnie ks. Martin został mianowany następcą abp. Chaputa, to mielibyśmy do czynienia z niezwykle jasną deklaracją Kurii Rzymskiej: konserwatywnego hierarchę zastąpiłby radykalny progresista. Podczas gdy ks. Martin zdaje się być gotów znieść całą katolicką moralność seksualną, to abp Chaput zdecydowanie odmawia Komunii świętej aktywnym seksualnie gejom i lesbijkom i naucza, że coś takiego jak LGBTQ po prostu nie istnieje - to tylko ideologia.