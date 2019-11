Szokujące! Nastolatek wypluł hostię w kościele. Interweniowała policja

www 1.11.19 13:20

Jeśli wymagane było użycie siły, to musiała interweniować policja. Decyzja o wezwaniu policji była jak najbardziej prawidłowa.



Gdyby ksiądz sam próbował zatrzymać podejrzanego, to zaraz próbowano by wymyślać przeróżne oskarżenia, a to że ksiądz pobił chłopaka, abo że teraz w kościołach to ksiądz ludzi bije, albo że pewnie chciał go obmacywać, albo cały szereg innych idiotycznych ataków. A tak sprawa została załatwiona profesjonalnie, bo policja załatwiła sprawę.



Oczywiście załatwienie nie jest lewiźnie na rękę, lewizna żyje łgarstwem, dlatego zawsze znajdzie powód do kpin.

Jak ksiądz wezwał policję, to źle.

Gdyby nie wezwał i sam zadziałał, to też źle, bo byłby agresywny.

Gdyby nie zadziałał w żaden sposób, to też źle, bo nie interesowałby się swoimi obowiązkami.

Itd, itp...

Nie ma jak być lewacką mendą od hejtu. Bez problemu coś wymyśli.