Szokujące. Była współpracownica Brejzów: To zorganizowana grupa przestępcza!

„Od kilku tygodni obserwuję festiwal kłamstw Krzysztofa Brejzy. Poziom manipulacji, jakich się dopuszcza, jest wprost niewyobrażalny. Kreuje siebie na ofiarę. A co z jego ofiarami? Co z tymi, których ci ludzie niszczyli? Wreszcie – co z inowrocławianami, których ci ludzie okradali, finansując swoje cele polityczne? Ryszard Brejza poświęcił Inowrocław dla kariery syna, który traktując miasto jak własny folwark uwikłał siebie i miasto w działania przestępcze. Dość!” - mówi w rozmowie z portalem TVP.Info była współpracownica Ryszarda i Krzysztofa Brejzów.

„Oni potrzebowali szerszych działań. To, co się działo w biurze poselskim lub wśród zaprzyjaźnionych osób, które tam pisały itd., to było za mało. Trzeba było nadać temu wszystkiemu charakter instytucjonalny, strukturalny – po to, żeby on mógł to kontrolować. Musieli też mieć na swoje działania środki, żeby działać efektywnie. Krzysztofowi zależało na zrobieniu kariery, a żeby to osiągnąć, musiał najpierw wewnątrz Platformy pokazać efektywność swoich działań, uzyskać przewagę, która była mu potrzebna w partii”