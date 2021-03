SZOK i SKANDAL! Ełk. Straż miejska użyła gazu, przemocy i kajdanek, bo … nie miał maseczki [Wideo]

Do skandalicznej sytuacji doszło w Ełku, gdzie dwóch pracowników straży miejskiej użyło gazu i przemocy wobec mężczyzny, który nie miał założonej maseczki. Następnie został on zakuty w kajdanki. To skandaliczne zajście zostało nagrane przez świadków zdarzenia.

"W związku z opublikowaniem w mediach społecznościowych filmu z fragmentem interwencji strażników Straży Miejskiej, podjęte zostały natychmiastowe czynności wyjaśniające zdarzenie i jego okoliczności. Prezydent Ełku wystąpił również do wojewody o zewnętrzną kontrolę doraźną. Wyniki kontroli pozwolą na podjęcie dalszych czynności. Uczynione zostanie wszystko, by wszechstronnie wyjaśnić sprawę" – czytamy w oświadczeniu władz Ełku.

