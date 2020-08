Szef MSZ: UE musi domagać się międzynarodowego śledztwa ws. Nawalnego

W Berlinie od wczoraj odbywa się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Relacjonując przebieg rozmów szef polskiego MSZ przekazał, że jednym z podejmowanych tematów była sprawa otrucia w Rosji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Jak podkreśla prof. Zbigniew Rau, Unia powinna w tej sprawie domagać się od Rosji międzynarodowego śledztwa.

- „Jednomyślnie doszliśmy do wniosku, że wszyscy popieramy i tym samym UE winna poprzeć domaganie się od władz rosyjskich umiędzynarodowienia tego dochodzenia. Sprawa jest jasna. To, co się stało, ta próba otrucia czołowego działacza opozycji demokratycznej w Rosji, jednoznacznie wskazuje na stan poszanowania praw człowieka i kondycję demokracji w Federacji Rosyjskiej” – mówił na konferencji prasowej w Berlinie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że trudno zaufać władzą Rosji co do tego, że przeprowadzą obiektywne śledztwo, a po znalezieniu winnych w transparentny sposób poinformują o jego rezultatach społeczność międzynarodową.

Aleksiej Nawalny, który w ub. czwartek trafił do szpitala w Omsku po tym, jak źle poczuł się w samolocie, obecnie wciąż przebywa w szpitalu w Berlinie. Został tam przetransportowany w ub. sobotę. Wbrew wcześniejszej opinii rosyjskich lekarzy, berlińscy specjaliści stwierdzili, że został on otruty, co wcześniej podejrzewali współpracownicy Nawalnego.

Jak poinformował dziś szpital Charite, w którym to jest hospitalizowany Rosjanin, jego stan uległ poprawie, jest stabilny, a symptomy ustępują. Nadal jednak utrzymywany jest w śpiączce farmakologicznej. W opinii lekarzy nie można jednak jeszcze stwierdzić, czy wskutek tego „ciężkiego zatrucia” pacjent będzie cierpiał z powodu długotrwałych następstw.

Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas oświadczył dziś, że Niemcy są gotowe na nałożenie sankcji na Rosję, jeżeli potwierdzi się, że za próbą otrucia Nawalnego stoją rosyjskie służby.

