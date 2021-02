Szef KPRM nie ma wątpliwości: Liderem Porozumienia jest Gowin

W Porozumieniu trwa spór pomiędzy Jarosławem Gowinem a Adamem Bielanem, który twierdzi, że upłynęła kadencja dotychczasowego prezesa partii. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk nie ma jednak wątpliwości. To Jarosław Gowin, nie Adam Bielan, jest dziś liderem Porozumienia.

Adam Bielan i jego stronnicy w Porozumieniu przekonują, że Jarosław Gowin nie jest obecnie prezesem partii. Jego kadencja miała zakończyć się trzy lata temu, a od tego czasu nie przeprowadzono wyborów. Dlatego w ocenie europosła to on jako przewodniczący Konwencji Krajowej pełni obecnie obowiązki prezesa. Innego zdania jest Jarosław Gowin i popierający go politycy, którzy usuwają buntowników z Porozumienia.

Do sprawy odniósł się na antenie RMF FM szef KPRM Michał Dworczyk, który przedstawił jednoznaczne stanowisko.

- „Liderem Porozumienia jest premier Gowin, który reprezentuje w ramach właśnie Zjednoczonej Prawicy czy Rady Koalicyjnej ZP tę partię. Mam nadzieję, że te napięcia i nieporozumienia również dotyczące kwestii statutowych zostaną jak najszybciej wyjaśnione i że nie przełożą się one na funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy” – podkreślił polityk.

Dodał, że podobnie jak było w przypadku poprzednich napięć w Zjednoczonej Prawicy, ma nadzieję, iż również ta kwestia zostanie rozwiązana na drodze dialogu.

kak/RMF FM, DoRzeczy.pl