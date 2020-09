Szef KPRM: Jesteśmy na ostatniej prostej negocjacji

„Jesteśmy na ostatniej prostej negocjacji” – powiedział dziś szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk odnosząc się do kolejnych rozmów w Zjednoczonej Prawicy w związku z trwającym w niej kryzysem po głosowaniu nad ustawą dot. ochrony zwierząt.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” Dworczyk dodał:

„Wydaje się, że jesteśmy bliscy ich zakończenia [negocjacji – red.]”.

Szef KPRM zaznaczył, że politycy są już bardzo bliscy porozumienia. Dalej dodał:

„Jeżeli chodzi o jego ostateczną treść i formę, decyzję podejmą w ciągu kilkudziesięciu godzin władze PiS. Wtedy szczegóły zostaną zakomunikowane”.

Komentując doniesienia medialne dotyczące możliwego wejścia prezesa PiS do rządu Zjednoczonej Prawicy szef Kancelarii Premiera podkreślił, że miałoby to charakter stabilizujący i można by liczyć wówczas na większą refleksję koalicjantów PiS niż dotychczas. Zaznaczył też:

„Po drugie na takie rozwiązanie, mówię o stworzeniu pewnego nadzoru w tym obszarze bezpieczeństwa już wskazywały różnego rodzaju ćwiczenia, między innymi też ćwiczenia NATO-wskie”.

Dworczyk dodał, że Jarosław Kaczyński w związku z jego ogromnym doświadczeniem w polityce byłby świetną osobą do pokierowania tym obszarem, a współpraca z premierem Morawieckim wytworzyłaby bardzo pozytywną synergię dla rządu.

dam/PR1,Fronda.pl