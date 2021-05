Szczerski: Będą pilne rozmowy ze stroną czeską

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski przekazał, że polski rząd przeprowadzi pilne rozmowy ze stroną czeską ws. Kopalni Turów. Chodzi o spór Polski i Czech w TSUE, którego konsekwencją jest decyzja wiceprezes luksemburskiego trybunału o wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni.

W piątek Trybunał Konstytucyjny nakazał natychmiast zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów. Zastosowany środek tymczasowy ma związek ze sporem między Polską a Czechami, które uważają, że wydając koncesję na dalsze wydobycie Polska złamała przepisy unijne. Zgodnie z orzeczeniem Polska nie może wydobywać węgla w tej kopalni aż do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Z Kopalnią Turów związane jest nawet 4-7 proc. produkcji energii elektrycznej Polski, w związku z czym strona polska zapowiada, że nie dostosuje się do orzeczenia, które realnie zagroziłoby polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu.

O sprawę na antenie TVP Info pytany był dziś szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, który przekazał, że polski rząd będzie pilnie rozmawiał ze stroną czeską na ten temat.

Prof. Szczerski zaznaczył, że „z punktu widzenia polityki europejskiej” decyzja TSUE jest „toksyczna” – podważa zaufania do unijnych instytucji i wskazuje na podwójne standardy. Narusza też realizację europejskiego Zielonego Ładu.

- „Tego, czego dzisiaj najbardziej brakuje w Europie, to jest zaufanie do instytucji unijnych, a tego typu decyzje podważają to zaufanie, gdyż różne firmy będą żyły w przekonaniu, że jedną złą decyzją TSUE może zakazać im działalności”

- wskazał prof. Szczerski.

Wyjaśnił, że w obecnej sytuacji należy podjąć dyskusję w Unii Europejskiej i ze stroną czeską.

- „Myślę, że rząd będzie tę dyskusję kontynuował na poziomie różnych ministrów, wejdzie ponownie w rozmowy z Czechami, bo myślę, że strona czeska była podobnie zszokowana tą decyzją, jak i my”

- stwierdził.

kak/PAP