Sypie ci się małżeństwo? Napraw je, wracając do Boga

To Bóg stworzył małżeństwo i to On jest gwarantem szczęścia, które może być osiągalne na tej drodze życia. Poszukiwanie szczęścia w małżeństwie, jak i pomocy w problemach, ma polegać na zwróceniu się w stronę Boga i zadaniu sobie pytania: gdzie jest Pan Bóg w moim małżeństwie? Większość problemów w małżeństwach ma swój początek w powolnym odchodzeniu od Chrystusa - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w konferencji wygłoszonej w czasie rekolekcji dla małżeństw w Zduńskiej Woli, 19 czerwca 2020 r.

Youtube