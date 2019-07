'Świętowanie' rocznicy wybuchu II w.ś.? Kacper Płażyński ostro: Kolejna prowokacja!

"Chcemy, aby władze miasta Gdańska, tak jak w całej Polsce, podeszły do tej rocznicy normalnie. W zadumie, ciszy, w modlitwie, składając kwiaty, a bez tego typu happeningów. Niestety, ale traktujemy to jako kolejną prowokację ze strony środowiska pani prezydent Dulkiewicz"-mówił Kacper Płażyński.

"Ta prowokacja jest skierowana na to, by Polaków dzielić, wywoływać bardzo niedobre emocje. Trudno nam uwierzyć, że informacje, które pojawiają się na oficjalnym miejskim portalu, są informacjami przypadkowymi, że to jakieś lapsusy słowne. W trakcie konferencji prasowej, która miała miejsce na Westerplatte jakiś czas temu pani Dulkiewicz mówiła, że będziemy "świętować" 1 września. Myśleliśmy, że to był słowny lapsus. Ale coraz dobitniej widzimy, że jest to jedna z kolejnych prowokacji"-dodał polityk.