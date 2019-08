Suspendowany ks. Kachnowicz: Nie byłem jedynym księdzem gejem. Ukarano mnie, bo stanąłem w prawdzie

"Abp Lubelski ukarał mnie dzisiaj karą suspensy. Raz jeszcze przyznaję się do winy: tak, jestem i będę razem z moimi siostrami i braćmi, osobami LGBT #JestemLGBT To nie jest sprzeniewierzenie się Ewangelii. Ale jeśli jest to wina wg Kościoła, to jestem winny i nie żałuję

(...)

Nie, nie byłem jedynym księdzem-gejem. Także w Archidiecezji Lubelskiej. Rozumiem, że bycie kryptogejem w Kościele jest ok, ale stanięcie w prawdzie zasługuje na karę. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” - mówi Ewangelia

(...)

Mam przeciwko Kościołowi w Polsce, że włączył się w propagandę strachu, pogardy i uprzedzeń wobec osób LGBT. Osób, które także są w Kościele i cierpią z powodu klimatu wytworzonego wokół nich. Taka postawa hierarchów jest daleka od Ewangelii. To jest zgorszenie!"-pisze Kachnowicz