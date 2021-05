Strach umierać! Tyle obecnie kosztuje pogrzeb

Średnia cena pogrzebu w Polsce to obecnie około 4000 złotych. Jak podkreśla „Super Express”, tak naprawdę jednak większość zapłaci zdecydowanie więcej.

Dziennik informuje też, że świecki pogrzeb jest tańszy mniej więcej o tysiąc złotych od kościelnego. Wylicza też, że co najmniej 300 złotych zapłacić trzeba za przygotowanie ciała zmarłego, a koszty organizacyjne to nawet 2000 złotych. Wliczono tu przewiezienie trumny, złożenie jej do grobu oraz zasypanie.

Trumna to wydatek co najmniej 750 (w przypadku sosnowej), ale nawet 5000 złotych (jeśli rodzina zdecyduje się na drewno dębowe).

Sporo zapłacimy też za miejsce na cmentarzu. Na 20 lat opłata wynosi około tysiąca złotych, ale już w grobowcu 50 lat to nawet 6000 zł.

dam/"Super Express",Fronda.pl