Stefan Michnik skomentował nagranie Tarczyńskiego

Stefan Michnik zabrał głos w sprawie nagrania, jakie opublikował w sieci europoseł PiS Dominik Tarczyński. Polityk spotkał w pociągu Adama Michnika i prosił go, by ten "pozdrowił brata".

"Adam za mnie nie może odpowiadać, tak jak ja nie mogę odpowiadać za Adama. To trudno sobie wyobrazić. Ale jeśli ktoś chce sobie na tym robić akcent polityczny... i jak to zostanie przyjęte, to już inna sprawa" - dodał stalinowski sędzia, który uczestniczył w procesach wielu polskich patriotów - torturowanych i skazywanych na śmierć.



Stefan Michnik powiedział też, że "nie interesuje go", co robią polskie władze w sprawie planów sprowadzenia go do kraju i osądzenia. IPN stawia mu aż 93 zarzuty dotyczące zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości.