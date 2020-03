Stanisław Kania, były I sekretarz PZPR nie żyje

Zmarł we wtorek 3 marca 2020 roku w wieku 93 lat i nigdy, podobnie jak wielu innych jego towarzyszy, nie odpowiedział za zbrodnie reżimu, którego był współtwórcą.

Większość życia poświęcił na umacnianie komunistycznego reżimu w Polsce. Był Członkiem Batalionów Chłopskich, Związku Walki Młodych i PZPR. W partii doszedł do najwyższego szczebla władzy w Polsce, bo tak naprawdę było to nieformalne stanowisko traktowane. Pierwszym sekretarzem KC PZPR został 6 września 1980 roku.

Pion śledczy IPN wytoczył mu proces o udział we wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Sądy jednak go uniewinniały. IPN złożył nawet kasację do Sądu Najwyższego, ponieważ Kania podpisał dwa dokumenty przygotowujące stan wojenny w Polsce. Jego kariera po odejściu z funkcji I sekretarza PZPR w 1981 roku nie załamała się, jak wykazuje IPN.