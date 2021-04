Środa ostro atakuje Lewicę: Partnerka Czarzastego jest gotowa zabić

Po dojściu do porozumienia w sprawie unijnego Funduszu Odbudowy pomiędzy PiSem i Lewicą, na oba ugrupowania wylewa się kolejna fala czasami nawet bardzo obrzydliwego hejtu. Można nawet odnieść chwilami wrażenie, że „Sok z Buraka” zaczyna mieć konkurencję.

- "Mamy nowe znaczenie polityki tożsamości; chodzi o tożsamość partyjną" – pisze na Facebooku prof. filozofii Magdalena Środa.

W jej opinii Lewica gotowa jest pójść do piekła, byleby ludzie docenili oryginalność pomysłów tego ugrupowania.

- "Czarzasty latami czekał na to, by zaistnieć, jego partnerka jest gotowa zabić (wszystkie kobiety) byleby tylko jej facet zyskał uznanie, wpisy Biedronia (o trosce o dobro Polaków) - żenujące, sztuczne, bez sensu jak ostatnio cała kariera tego polityka" – czytamy dalej we wpisie Środy.

- "Wszyscy dali się kupić Kaczyńskiemu" stwierdza na koniec środa, która nie wyklucza, że Lewica będzie także przyszłym koalicjantem PiS.





mp/facebook