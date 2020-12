Spurek: Brońmy życia... ryb

Absurd goni absurd. Europosłanka Zielonych Sylwia Spurek, z okazji przypadającego wczoraj Dnia Ryby, postanowiła przypomnieć, że w przeciwieństwie do dzieci nienarodzonych, ryby mają „prawo” do życia.

Sylwia Spurek nie ogranicza swojej politycznej aktywności wyłącznie do walki o „prawo” do aborcji. Jest też mocno zaangażowana w walkę o „prawa zwierząt”. Wczoraj obchodzono Dzień Ryby, dlatego europosłanka postanowiła upomnieć się właśnie o te stworzenia. Bo one, jak przekonuje, również mają swoje „prawa”.

- „W ciągu roku ludzie odławiają i zabijają od 970 miliardów do nawet 2.74 biliona ryb. Nie możemy niestety tego dokładnie policzyć, bo ludzie połowy liczą w tonach” – napisała Sylwia Spurek na Twitterze.

- „Dzisiaj jest Dzień Ryby. Nadal musimy przypominać, że to zwierzęta, tak jak ludzie, i mają swoje prawa...” – dodała.

W ciągu roku ludzie odławiają i zabijają od 970 miliardów do nawet 2.74 biliona ryb. Nie możemy niestety tego dokładnie policzyć, bo ludzie połowy liczą w tonach... Dzisiaj jest #dzieńryby. Nadal musimy przypominać, że to zwierzęta, tak jak ludzie, i mają swoje prawa... #GoVegan — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) December 20, 2020

Jej wpis okazał się bardzo rozbawić internautów, którzy opowiadają w komentarzach o swoich kulinarnych upodobaniach.

- „Ja w tym roku, ze smakiem zjem wraz z najbliższymi: karpia, suma, dorsza, halibuta. Będzie tzw. ryba po grecku. Kocham jeść ryby. Są smaczne i zdrowe” – napisał poseł PiS Jan Mosiński.

Ja w tym roku, ze smakiem, zjem wraz z najbliższymi: karpia, suma, dorsza, halibuta.

Będzie tzw. ryba po grecku. Kocham jeść ryby. Są smaczne i zdrowe. — Jan Mosiński (@MosinskiJan) December 21, 2020

- „Moja ryba, moja sprawa” – dodał Cezary Krysztopa.

Moja ryba, moja sprawa — Pan Cezary Krysztopa #BabiesLivesMatter (@cezarykrysztopa) December 20, 2020

Internauci pytają też europosłankę, dlaczego tak zawzięcie broniąc „praw” zwierząt, nie stanie również w obronie praw dzieci nienarodzonych.

Skoro poczęte dzieci w waszym mniemaniu nie mają głosu to ryby tym bardziej! Mój wigilijny karp zabity, ale wszystkie poczęte dzieci żyją! — Maria Musialik #BabiesLivesMatter (@Maska_Wnet) December 21, 2020

Jaki ma Pani stosunek do ikry ryb? Czy według Pani jedzenie kawioru jest moralne? — Jeden z Wielu (@Jeden_z_wielu) December 20, 2020

Mam nadzieję, że tak samo jak w dzień ryby pisze pani ile rocznie zabija się ryb tak samo w dzień dziecka napisze pani ile rocznie zabija się nienarodzonych dzieci. — Katarzyna Michalak (@Katarzy56700744) December 20, 2020

kak/Twitter, tvp.info.pl