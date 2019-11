"Sprawa Banasia. Dlaczego premier milczy?"

NieżywyAKowiecZeznaŻeMiałDobrąOpiekęWBurdelu 28.11.19 10:44

Najważniejsze dla PiSocjalistów teraz, to jak wszczepić Polsce protezę prezydenta Dudę na następna kadencję. Kryształowy Sutener nie zlezie z fotela tak łatwo. Już wiadomo, że ma zgromadzony arsenał obronny i nie zawahał się wnieść go do sejmu. Jednak muszą go uciszyć przed wszczepianiem protezy Dudy. . Ale to człowiek dobrze zorganizowanego półświatka przestępczego, więc łatwo nie będzie. Po prostu PiSocjalistyczny burdel.