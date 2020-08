Spotkanie Budki i Trzaskowskiego. ,,Doszło do kłótni''

„Nie wierzę, że ruch powstanie, bo ruchy powstają oddolnie. Gdy spotyka się dwóch głównych polityków, którzy mówią, że będą tworzyć ruch oddolnie, to znaczy, że tworzą podwaliny partii politycznej” – mówił dziś o zapowiadanym przez Rafała Trzaskowskiego ruchu Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Platformie Obywatelskiej zdecydowanie nie w smak jest zaproponowany przez Rafała Trzaskowskiego ruch „Nowa Solidarność”. Polityk lewicy powiedział dziś na antenie Polskiego Radia:

„W polityce polskiej 3 lata to lata świetlne. To jest czas, w którym może wydarzyć się wszystko. Mogę pani zdradzić, z kuluarowych rozmów, które wczoraj odbywałem, że doszło do kłótni na spotkaniu pana Budki z panem Trzaskowskim i został postawiony warunek, że nie będzie startu pana Trzaskowskiego w wyborach i zostało to potwierdzone”.

Dodał, że Tomczyk oficjalnie powiedział, że ruch Trzaskowskiego w wyborach nie wystartuje i obecnie mamy do czynienia z sytuacją:

„[…] w której jest zapowiedź wielkiego ruchu, a kończy się na zapowiedziach próby wzmocnienia Platformy Obywatelskiej”.

dam/Polskie Radio,Fronda.pl