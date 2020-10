,,Spiegel’’ o J. Kaczyńskim: Genialny taktyk. Uczciwy i pracowity

Jan Puhl dokonał na łamach największego niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” analizy sukcesu prezesa rządzącego w Polsce od 2015 roku Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem niemieckiego dziennikarza sukces ten Jarosław Kaczyński osiągnął dzięki różnorodności politycznej, pracowitości oraz osobistej skromności.

W związku z ponownym wejściem do rządu Jarosława Kaczyńskiego, w felietonie zatytułowanym „Zmiennokształtny”, Jan Puhl próbuje uchwycić fenomen Jarosława Kaczyńskiego:

- „Kaczyński potrafi być genialnym taktykiem, pragmatycznym i ideologicznie elastycznym. Pojawia się także jako charyzmatyczny przywódca, który wyposażony w genialną dalekowzroczność, z tła kieruje losami narodu” – pisze niemiecki publicysta.

- „A jednocześnie Kaczyński to człowiek z ludu, trochę pobożny, trochę prowincjonalny, ale uczciwy i pracowity. To właśnie ta ogromna różnorodność polityczna zapewniła mu taki sukces” – dodaje.

Zaznacza również, że istotny dla sukcesu prezesa PiS jest jego skromny sposób życia, który czyni go „człowiekiem ludu” i odróżnia od innych prawicowych przywódców. W przeciwieństwie do premiera Węgier Viktora Orbana, jak pisze Puhl, nie otacza się on oligarchami. Nie lubi też wychodzić na pierwszy plan, jak lider włoskiej Ligi Północnej Matteo Salvini. Inaczej niż prezydent USA, unika mediów społecznościowych.

- „To życie dalekie od przepychu, życie, które komunikuje się swoim rodakom: jesteś w porządku, nie musisz się zmieniać” – podkreśla dziennikarz.

