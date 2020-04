Sondaż: Polacy chcą utrzymania ograniczeń za wszelką cenę

adrian manowski 11.4.20 11:17

Ograniczen to chyba chca ci sluchali teleexpresu chyba 5 kwietnia gdzie, chwalili nieudolnosc rzadu PO ktoremu nie udalo sie sprzedac lasow panstwowych, i tylko dzieki temu ze lasy dalej sa panstwowe to PIS mogl zakazac do nich wstepu zeby... chronic zycie polakow....



Cale szczescie ze te 2 mld poszly na tvp pis a nie na sluzbe zdrowia ( bo przeciez pis juz od stycznia wiedzial, co nas czeka) bo lekarz moze cie wyleczy a moze nie (wiec w sumie po co marnowac pieniadze) a dobra propaganda wyleczy cie na pewno.