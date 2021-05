NSZZ „Solidarność” wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym „żąda natychmiastowego i jednoznacznego stanowiska polskiego rządu wobec oburzającej decyzji TSUE, nakazującej wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów”.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wezwał dziś Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Zastosowany środek tymczasowy ma związek ze sporem między Polską a Czechami, które uważają, że wydając koncesję na dalsze wydobycie Polska złamała przepisy unijne. Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem Polska nie może wydobywać węgla w tej kopalni aż do czasu rozstrzygnięcia sporu.

W sprawie tej list do szefa rządu Mateusza Morawieckiego wystosował NSZZ „Solidarność”.

- „To idiotyczny i bardzo groźny wyrok, bo oznacza, że TSUE pod byle pretekstem może zamknąć każdą przygraniczną kopalnię w Polsce. A to z kolei oznacza, że całe porozumienie górnicze podpisane niedawno na Śląsku można wyrzucić do kosza. Jak się bowiem okazuje, to nie polski rząd, ale Unia Europejska będzie podejmowała decyzje”

- piszą działacze.

„Solidarność” zaznacza, że wykonanie postanowienia TSUE oznacza pozbawienie Polski 7 proc. produkowanej energii i zagrożenie dla firmy zatrudniającej tysiące pracowników. To, podkreśla „Solidarność”, realne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

- „Zaistniałą sytuację należy ocenić jako wynik ciągłego ustępowania Polski wobec unijnych instytucji i narzucanego przez Komisję Europejską Zielonego ładu, szczególnie w obszarze polskiej energetyki. Niestety podważona została również solidarność Grupy Wyszehradzkiej”

- wskazano w liście.

kak/PAP