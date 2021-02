Sobór Watykański II według Jana Pawła II. Wykład prof. Johna Cavadiniego

Lektura encyklik Jana Pawła II rozwijających twórczo idee Soboru Watykańskiego II jest cennym źródłem refleksji prowadzącej do rozjaśnienia wątpliwości narosłych wokół tego rozdziału historii Kościoła. Prof. John Cavadini, prezentując w swym wykładzie wybrane fragmenty papieskich rozważań ukaże Janopawłową spuściznę jako zaproszenie do mądrego dialogu pozbawionego zabarwienia relatywistycznego. Niewiele jest rzeczy, których obecnie potrzebujemy w sferze publicznej i we wspólnocie Kościoła bardziej, niż wrażliwego na drugiego człowieka i prawdę Ewangelii dialogu. Dlatego z radością zapraszamy na wystąpienie prof. Cavadiniego, który poprowadzi nas po aktualniejszych niż kiedykolwiek wcześniej kartach papieskiego nauczania.

Dołącz do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/456556262140556

Prof. John Cavadini – profesor teologii na Uniwersytecie Notre Dame i dyrektor McGrath Institute for Church Life. Uzyskał doktorat z teologii w 1988 roku na Uniwersytecie Yale. W listopadzie 2009 został powołany przez papieża Benedykta XVI na pięcioletnią kadencję w Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Członek wydziału Notre Dame od 1990 roku. Cavadini jest badaczem teologii patrystycznej i wczesnego średniowiecza. Zajmuje się również teologią św. Augustyna oraz historią egzegezy biblijnej i patrystycznej.

Comiesięczne wykłady („JP2 Lectures”) znanych intelektualistów to propozycja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II powołanego na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie - Alma Mater Jana Pawła II.