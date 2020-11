Skandal!!! Wykładowca stracił pracę na prywatnej uczelni za krytykę Strajku Kobiet

Wolność słowa, wbrew temu co mówią, nie jest wcale dla lewaków rzeczą istotną. Wielokrotnie już informowaliśmy o próbach zamykaniu ust osobom, których przekonania są sprzeczne z lewackimi trendami. Teraz przekonał się o tym także wykładowca, który uczył w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dr Grzegorz Zając miał stracić pracę za to, że ośmielił się... skrytykować Strajk Kobiet. W rozmowie z portalem niezalezna.pl przekazał:

„Z jednej uczelni dostałem telefon od rektora, który powiedział, że muszą ze mną natychmiast rozwiązać umowę. Zapytałem, z jakiego powodu. Wtedy zaczął mi cytować, że na Facebooku coś napisałem”.

Gdy zapytał rektora, jaki ma to związek z uczelnią, miał usłyszeć:

„Pan pisze takie rzeczy, pan nie ma prawa takich poglądów mówić”.

Dalej rektor miał mu powiedzieć, że oczywiście może on być przeciwny aborcji, jednak… nie może niczego komentować!

Dalej dodał:

„Kiedy powiedziałem, że dużo osób publicznie o tym mówi, to odpowiedział, że jako nauczyciel akademicki nie mam do tego żadnego prawa, że nie mam prawa mówić o aborcji i jeżeli jestem przeciwny to powinienem sobie prywatnie w domu o tym rozmawiać, ale nie publicznie. Czyli jeżeli publicznie jestem przeciwko aborcji, za życiem, będę mocno bronił wszystkie osoby, które tak samo myślą jak ja, to w ogóle nie mam takiego prawa”.

Stwierdził, że dla świętego spokoju zdecydował się odejść z uczelni, ponieważ jak mówi – i tak nie miałoby to sensu. Dodał:

„Do tej pory nie mogę się z tego otrząsnąć. Tak się nie robi, uważam, że nie można kogoś wyrzucić z pracy za to, że prywatnie głosi swoje poglądy”.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl