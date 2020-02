Skandal w Pucku. Zawiadomiono prokuraturę

Otto 14.2.20 12:52

To dobrze, że zawiadomiono prokuraturę, bo taki rozbój bojówki PO na święcie państwowym, to nie powinno im ujść na sucho !!!



Ja jednak upieram się o to, że obecny minister spraw wewnętrznych nie nadaje się do tej funkcji, nie robiąc nic, aby zabezpieczyć każdą uroczystość państwową, nie tylko tą, pod względem porządku i bezpieczeństwa !! pytam więc, gdzie była policja, gdzie ci tchórze się pochowali ?!



Potrzebujemy natychmiast ministra spraw wewnętrznych !!!!!!!!!!!