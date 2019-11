Skandal! ,,Płody nie są obywatelami RP''. Polityk Lewicy na ważnym stanowisku

Cool 14.11.19 12:14

Opinia publiczna domaga się odebrania praw rodzicielskich mężczyźnie, który z kilkuletnim dzieckiem na ramionach próbował przedrzeć się przez policyjny kordon i atakował funkcjonariuszy – po rozwiązaniu marszu narodowców we Wrocławiu. Nie odstraszyły go ani latające race, ani gaz czy zagrożenie użycia polewaczek. Gdy policjanci próbowali wyprowadzić go w bezpieczne miejsce, szarpał się z nimi wykrzykując: „Policja mnie bije!” i „O to walczyli Polacy, żeby mnie bić!” Dziecko z narodową flagą w rączce głośno w tym czasie płakało.