SKANDAL!!! Nergal depcze Matkę Bożą, prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia. Ordo Iuris składa zażalenie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie wpisu Adama Darskiego „Nergala” na Facebooku. Muzyk zamieścił zdjęcie, na którym widnieje znieważony obraz Matki Boskiej oraz opatrzył je opisem „o Matko Miłosierdzia módl się za nami”. Zdaniem prokuratury, rozpoznanie wizerunku Maryi nie jest możliwe, skoro został on przygnieciony butem. Ponadto, osoby odwiedzające profil Darskiego powinny być świadome możliwości znalezienia tam treści mogących obrażać uczucia religijne. Prawnicy Ordo Iuris złożyli zażalenie na to postanowienie.

Do Centrum Interwencji Procesowej Instytutu zwrócił się o pomoc prawną mężczyzna, który poczuł się pokrzywdzony wpisem dokonanym przez piosenkarza. Powodem było zdjęcie jakie „Nergal” umieścił na Facebooku. Znajdował się na nim zniszczony obraz Matki Boskiej, której twarz została przydeptana butem. We wpisie pojawiły się także słowa „o Matko Miłosierdzia módl się za nami”.

Pokrzywdzony złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa mającego znamiona obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu kultu religijnego, czyli o czyn z art. 196 Kodeksu karnego. Prokuratura rozpatrująca zawiadomienie wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Uzasadniając postanowienie stwierdziła m.in., że wizerunek Matki Boskiej jest zasłonięty butem, w związku z czym nie jest oczywiste, że to obraz, który jest przedmiotem czci religijnej. Ponadto, prokuratura wskazała, że powszechnie wiadomo, iż „Nergal” słynie z kontrowersyjnych zachowań, jak również znana jest jego postawa wobec religijnych wartości. W związku z tym, zdaniem organu ścigania, osoby odwiedzające profil Adama Darskiego na Facebooku powinny zdawać sobie sprawę na jakie treści mogą się tam natknąć. Prokuratura wydała postanowienie w oparciu o treść zawiadomienia nie wykonując podstawowych czynności w postepowaniu przygotowawczym takich jak przesłuchanie pokrzywdzonego oraz innych wskazanych świadków w sprawie.

A my mamy do prokuratury pytanie: Czy gdyby ktoś zabrudził polskie godło fekaliami to prokuratura uzna, że przestępstwa nie ma, bo pod fekaliami nie widać, że jest to godło? Mówiąc krótko: prokuratura szydzi z Polaków. To po prostu SKANDAL. Wzywamy rząd PiS do jasnej interwencji na rzecz polskich wartości, a nie ochrony sowieckich z ducha wybryków!!!