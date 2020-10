Skandal! FB ocenzurował Trumpa i usunął jego wpis o koronawirusie

- Nadchodzi sezon grypowy! Wiele osób rocznie, czasem ponad 100 tys., pomimo szczepionki, umiera z powodu grypy. Czy zamierzamy zamknąć nasz kraj? Nie, nauczyliśmy się z tym żyć, tak jak uczymy się żyć z Covidem, dla większości populacji o wiele mniej śmiertelnym – napisał prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych.

Jak się okazuje Facebook usunął wpis prezydenta USA, a jako przyczynę podał „złamanie zasad dotyczących dezinformacji na temat COVID-19”. Informacja została potwierdzona przez rzecznika Facebooka Andiego Stona w rozmowie z CNN.

Stone powiedział:

- Sam walczył z infekcją, a teraz bagatelizuje powagę wirusa

Podobny wpis ukazał się na Twitterze, to jednak nie został on usunięty, ale została umieszczona przy nim informacja, że:

- Ten tweet narusza „Zasady Twittera” dotyczące rozpowszechniania wprowadzających w błąd i potencjalnie szkodliwych informacji związanych z COVID-19. Jednak Twitter ustalił, że pozostawienie dostępnego tweeta może leżeć w interesie publicznym.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!