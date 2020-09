Sesja Rady Miasta ws. ,,Czajki’’, a Trzaskowski nieobecny

Dziś, na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, o godz. 17:00 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, poświęcona awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Sam włodarz stolicy w swoim napiętym grafiku nie znalazł jednak czasu, aby w sesji wziąć udział, a zamiast niego informacje o awarii radnym przekazywał wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński.

- „Miałem wątpliwości, czy będzie pan prezydent Trzaskowski, czy stanie przed Radą, złoży wyjaśnienia w tej ważnej sprawie. Odpowiedź jest negatywna. Prosiłbym bardzo o uzyskanie wyjaśnienia czy to panią przewodniczącą, czy pana prezydenta, dlaczego pana prezydenta Trzaskowskiego nie ma dzisiaj z nami. Pan prezydent Trzaskowski podpisał wniosek o sesję nadzwyczajną. Mam nadzieje, że nie jest to koniec aktywności pana prezydenta w tej sprawie” – mówił na dzisiejszej Radzie Miasta Warszawy radny PiS Dariusz Figura.

Rafała Trzaskowskiego próbował wytłumaczyć wiceprezydent stolicy Radosław Soszyński. Przedstawił on też zaprezentowany wczoraj mediom plan naprawy awarii złożony z trzech punktów. Po pierwsze zostanie zbudowany tymczasowy rurociąg na moście pontonowym. Zajmie to do 5 tygodni i po jego skończeniu zakończy się zrzut ścieków do Wisły. Następnie zostaną wykonane przewierty pod rzeką, które przejmą przesył ścieków i wówczas zdemontowany będzie mógł zostać most pontonowy. To zajmie do 3 miesięcy. Ostatni etap, który będzie polegał na zabezpieczeniu obecnej infrastruktury zajmie kilkanaście miesięcy.

kak/PAP, wPolityce.pl