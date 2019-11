Senat: PiS jednak z większością? Zagadkowy wpis Jakubiaka

Eustachy 11.11.19 10:22

Zaobserwowałem wzrost aktywności Marka Jakubiaka na portalu fronda w ostatnim czasie. Czyżby była to próba kreowania nowego moralnego autorytetu, który mógłby w przyszłości zasilić szeregi PiS? Dla mnie Jakubiak jest skończony, bo przed wyborami do Sejmu prowadził działania mające na celu osłabić Konfederację, z którą szedł pod jednym szyldem do wyborów Europarlamentarnych. Jego działania miały na celu odebranie "kilku" głosów Konfederatom, ale te "kilka" głosów mogło decydować o przekroczeniu lub nieprzekroczeniu progu wyborczego. Działania M. Jakubiaka przed wyborami do Sejmu były szkodliwe dla Konfederacji, szerzej dla Polaków o poglądach narodowych, patriotycznych i konserwatywnych. Grał na rozbicie Konfederacji, co akurat PiS musiał przyjąć z ogromną radością. Czyżby dlatego teraz PiS-owskie media będą go promowały niczym Mariana Kowalskiego, który również stał się PiS-owskim politykierem? Bardzo prawdopodobne, m.in. tym tłumaczę ostatnio zwiększoną promocję Jakubiaka na frondzie.