Senat. Opozycja przegrywa. Przechodzi wniosek PiS

W Senacie została właśnie odrzucona poprawka większości senackiej dotycząca ograniczania praw obywatelskich w Polsce. Do porażki tego projektu przyczynił się m.in. senator PSL Jan Filip Libicki. Jest to porażka opozycji, która w Senacie posiada większość.

Negatywnie do tej uchwały odniósł się także w trakcie debaty sentor PiS Aleksander Szwed, który stwierdził, że ten projekt może się stać narzędziem ataku na rząd. Z kolei Jan Maria Jackowski złożył wniosek o odrzucenie uchwały ponieważ – jak stwierdził – może ona tylko podsycać niepokoje.

Senator Libicki powiedział natomiast:

- Projekt uchwały miał dwie części. Pierwsza odnosiła się do kwestii ideologicznych, które mówiły o prawie kobiet do aborcji, wyboru itp. Druga część podnosiła pewną wadliwość Trybunału Konstytucyjnego wynikającą z nieprawidłowego powołania niektórych jego członków. Ja z tą drugą częścią się zgadzam, natomiast co do pierwszej - ona była sformułowana w taki sposób, że nie mogłem jej poprzeć, mimo że współautorem tego projektu był mój kolega klubowy, Michał Kamiński

Podkreślił też:

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że człowiek, obdarzony wolną wolą, ma techniczną możliwość wyboru zła. Człowiek dokonuje wyboru między dobrem a złem, ale ta techniczna możliwość wyboru zła nie oznacza, że jest to wybór moralnie dopuszczalny i akceptowalny

mp/tvp info/senat rp