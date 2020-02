Piotr Semka: Wycieranie sobie gęby Smoleńskiem nie popłaca

Foster 8.2.20 12:40

Wreszcie Semka to zrozumiałeś. Zawsze wiedziałem, że miesięcznice smoleńskie to rażace nadużywanie religii do celów politycznych. W tradycji polskiej i chrześcijańskiej żałoba trwa maksymalnie 12 miesięcy, a wyście z niej zrobili zarzewie konfliktu społecznego i narzędzie do budowy ustroju neobolszewickiego.