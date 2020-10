Semka: Bundestag za, a SPD blokuje polską inicjatywę upamiętnienia niemieckich zbrodni w Berlinie

Jak informuje niemiecka rozgłośnia publiczna „Deutsche Welle”, niemiecki parlament przyjął dzisiaj uchwałę, w której wzywa niemiecki rząd „do utworzenia w Berlinie ośrodka dokumentacji, edukacji i pamięci, poświęconego historii i rozliczeniu II wojny światowej oraz narodowosocjalistycznej polityki okupacyjnej w całej Europie. Uchwałę poparły wszystkie frakcje z wyjątkiem AfD, która wstrzymała się od głosu”.

Plan utworzenia w Berlinie nowego ośrodka dokumentacji i pamięci o ofiarach niemieckiej okupacji w całej Europie, w tym Polaków ma zostać przedstawiony przez niemiecki rząd do końca tego roku.

Jak podkreślono:

- zbrodnie narodowych socjalistów w odmienny sposób dotknęły ludzi w poszczególnych krajach

Chadecka posłanka Gitta Connemann w czasie debaty w Bundestagu powiedziała:

- Grozi nam zapomnienie, dlatego chcemy, jako wielka koalicja, centrum dokumentacji i edukacji o II wojnie światowej

Dodała także:

- Polska była poczekalnią ludobójstwa. Ale czy jesteśmy jeszcze tego świadomi? Czy wiemy o zniszczeniu, spustoszeniu i nędzy, jaką sprowadziła niemiecka wojna na wyniszczenie także na inne narody, także w Europie Wschodniej, na Związek Sowiecki, ludność dzisiejszej Białorusi i Ukrainę?

Dodała też, że „cierpienia polskiej ludności były niewyobrażalne”.

Z kolei Manuel Sarrazin, poseł Zielonych, jest jednym z inicjatorów uchwały o odrębnym upamiętnieniu polskich ofiar. Zapowiedział on ponadto, że za dwa tygodnie Zieloni sami zgłoszą projekt „polskiej uchwały” do porządku obrad Bundestagu, aby zmusić pozostałych do zajęcia stanowiska, jeśli wcześniej nie dojdzie między niemi do porozumienia w tej sprawie.

Do tej sprawy odniósł się na Twitterze publicysta Piotr Semka, który napisał:

- Stan na dziś jest taki. Bundestag przegłosował centrum dokument. okupacyjnych cierpień ludności wszystkich krajów Europy. Co polskich ofiar SPD blokuje idee osobnego polskiego ośrodka (…) Wszystko co jeszcze jest możliwe (ale na razie nie przegłosowane) to tylko plac imienia 1 września 1939 r gdzieś w okolicy Placu Askańskiego. Osobnego centrum dokumentacji zbrodni na Polakach, wszystko wskazuje , że nie będzie

Wszystko co jeszcze jest możliwe (ale na razie nie przegłosowane) to tylko plac imienia 1 września 1939 r gdzieś w okolicy Placu Askańskiego. Osobnego centrum dokumentacji zbrodni na Polakach, wszystko wskazuje , że nie będzie.

