Sekta u dominikanów. Ks. prof. Kobyliński alarmował od lat

Polskim Kościołem wstrząsnęły ujawnione niedawno przez dominikanów informacje nt. duszpasterza akademickiego, który stosował wobec wiernych przemoc fizyczną, psychiczną, duchową i seksualną. O. Paweł M. stworzył swoistą sektę, posługując się praktykami znanymi z niektórych ruchów zielonoświątkowych. Od kilkunastu lat w Polsce tym tematem zajmuje się ks. prof. Andrzej Kobyliński, który wielokrotnie alarmował o dramatycznych konsekwencjach pentekostalizacji.

O sprawie poinformowali na początku miesiąca w specjalnym komunikacie Bracia Konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu. Dowiadujemy się z niego, że w latach 1996-2000 w tamtejszym duszpasterstwie akademickim powstał mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnych sekt, a „ówczesny duszpasterz pod pozorem pobożności wyrządził wielką krzywdę wiernym, stosując przemoc fizyczną, psychiczną, duchową, a nawet seksualną”.

Szerzej o wydarzeniach tych w rozmowie z Andrzejem Nowakiem opowiedzieli na łamach „Gazety Wyborczej” o. Paweł Kozacki i o. Marcin Mogielski. Dominikanie przybliżyli mechanizm, którym posługiwał się o. Paweł M.

- „Zaczęło się od charakterystycznego dla sekt bombardowania miłością i akceptacją”

- mówił o. Mogielski.

- „Najpierw Marek bardzo się interesował nową osobą, podchodził, pytał, czy nie potrzebuje spowiedzi, czy myśli o powołaniu zakonnym, rzucał: Czy w twoim życiu jest wydarzenie, które obciąża twoje serce?. To było bardzo ofensywne”

- dodał.

Później zaczęły dochodzić go słuchy o seansach quasi-spirytystycznych na nocnych modlitwach. Pojawiały się różne nadprzyrodzone „dary”, uczestnicy spotkań wchodzili w trans. O. Paweł M. miał odrywać studentów od ich środowisk.

- „Magia i szamanizm”

- ocenił o. Mogielski.

Przed magią i szamanizmem w polskim Kościele od lat ostrzega ks. prof. Andrzej Kobyliński. Filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wielokrotnie podnosił alarm w związku z wkradającym się do polskiego Kościoła „uzielonoświątkowieniem”, odznaczającym się praktykami, do jakich dochodziło w duszpasterstwie kierowanym przez o. Pawła M.

- „Twierdzę, że nowe formy polskiej religijności katolickiej (spoczynek w duchu, upadki, hipnoza magnetyczna, furtki złego ducha, uzdrowienie międzypokoleniowe, dar śmiechu, dar łez itp.) są konsekwencją przenikania treści zielonoświątkowych do wnętrza Kościoła katolickiego. To trzecia fala rozwoju ruchu pentekostalnego i zmiana stosunku zielonoświątkowców do pobożności ludowej”

- mówił w rozmowie z Katolicką Agencją Prasową w 2018 roku.

Podkreślał wówczas, że szczególnie narażone na niebezpieczeństwo związane z przenikaniem tych praktyk do Kościoła katolickiego są dzieci.

- „Niestety, wiele niebezpiecznych praktyk wymknęło się nam spod kontroli. W marcu 2016 r. media ogólnopolskie informowały o rekolekcjach szkolnych w Lesznie. Wzięło w nich udział ok. 700 dzieci. W trakcie nabożeństw niektóre osoby padały na ziemię, trzęsły się, krzyczały. Tym niebezpiecznym praktykom religijnym towarzyszyli księża i nauczyciele. Do dzisiaj nie spotkałem żadnej publicznej oceny, wyrażonej z perspektywy teologii katolickiej, która zwracałaby uwagę na niewłaściwą formę rekolekcji wielkopostnych w Lesznie. Wprost przeciwnie – w wielu wypowiedziach podkreślano katolicki charakter tego rodzaju nabożeństw. Nowe formy religijności zielonoświątkowej są już stałym elementem naszej polskiej pobożności katolickiej. Rekolekcje podobne do tych w Lesznie organizuje się w setkach polskich szkół i parafii”

- zaznaczał.

Wywiad z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim na temat zagrożeń pentekostalizacji dostępny jest TUTAJ.

