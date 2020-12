Saryusz-Wolski o ultimatum UE: Paradne! Bezradni zabrnęli w ślepy zaułek

- Paradne jest komunikowanie bxl ultimatum via dziennikarskie usłużne przecieki. Świadczy o bezradności 2-giej strony, która sama zabrnęła w ślepy zaułek i zamiast wycofać się z bezprawnego/gwałcącego Traktat rozporz., usiłuje Polskę zastraszyć i przekupić – pisze na Twitterze eurodeputowany PiS Jacek Saryusz-Wolski.

Jest to komentarza europosła do przekazanej przez RMF RM informacji jakoby wysoki rangą unijny dyplomata miał zażądać od rządów Polski i Węgier "najpóźniej do jutra" jasnego stanowiska ws. weta unijnego budżetu. Jest też mowa o uruchomieniu jakiegoś tajemniczego planu B.

Saryusz-Wolski komentuje dalej następujaco:

- ”Pieniądze za suwerenność” - takie poniżające przekupstwo wobec PL nie wchodzi w grę >Powiedział to już Premier J.Kaczyński >Honor, a suwerenność to kwestia honoru, jak powiedział Min Beck, nie ma ceny >Czy to chodzi korytarz, czy o tzw praworządność

Dodaje też:

- To jest anonim, blef i szantaż To jest niewykonalne na gruncie Traktatów > art 20 TUE i 328/329 TFUE nie pozwalają na takie wykluczenie „Strategia negocjacyjna? Wysoki urzędnik UE nieoficjalnie:UE ominie PL i HU,jeśli nie zaakceptują budżetu do wtorku”

https://t.co/OO7MYityAT — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) December 7, 2020

mp/tysol.pl/rmf fm/twitter