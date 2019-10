Są ostateczne wyniki wyborów. Zwycięstwo PiS w Sejmie już pewne!

Anna 14.10.19 20:38

Owszem, siara jest. Jeśli do sejmu wchodzi ktoś taki jak Jachira, to dla zwolenników KO jest to mega siara. A PiS wygrało wybory, osiągając wynik procentowy niespotykany dotąd. Oczywiście, senat będzie utrudniał jak tylko można bo KO i ich przybudówki, poza przeszkadzaniem, niczego innego nie potrafią więc trudniej będzie. Niemniej, porażka KO jest ewidentna. PiS nie ma powodów do zmartwień