Są medale polskich paraolimpijczyków!

Polscy reprezentanci w rozpoczętej przedwczoraj paraolimpiadzie zdobyli już jeden srebrny i dwa brązowe krążki. Polska znajduje się na 24 miejscu w klasyfikacji medalowej. Prowadzą w niej Chinczycy, którzy już osiem razy stawali na najwyższym stopniu podium, wyprzedzając Wielką Brytanię, Rosyjski Komitet Olimpijski i Australię.

Pierwsze srebro na tych igrzyskach wywalczył dla biało-czerwonych Adrian Castro. Polak w finałowym starciu uległ Chińczykowi Yank Fengowi 11-15. „Brąz się wygrywa, a złoto się przegrywa – no i dostaje się srebro, więc ta ostatnia walka trochę boli” – powiedział polski srebrny medalista tuż po walce finałowej.

Dwa brązowe krążki wywalczyli natomiast dla naszego kraju: kolarz torowy Marcin Polak oraz podnosząca ciężary Justyna Kozdryk. Marcin Polak ze swym przewodnikiem Michałem Ładoszem po dramatycznej walce zdobyli pierwszy w ogóle na tych igrzyskach medal dla naszej paraolimpijskiej reprezentacji, wyprzedzając na ostatnim okrążeniu w wyścigu o 3. miejsce na dochodzenie na 4000 m rywalizujących z nimi Francuzów.

Dziś natomiast kolejny brązowy krążek do polskiej medalowej kolekcji na tokijskiej paraolimpiadzie dołożyła Justyna Kozdryk. W rywalizacji ciężarowców do 45 kilogramów podniosła sztangę o ciężarze 101 kilogramów, co pozwoliło jej stanąć na upragnionym podium.

Igrzyska paraolimpijskie w Tokio potrwają do 5 września a my liczymy na kolejne medalowe zdobycze naszych sportowców.

ren/paralympic.org.pl, sport.tvp.pl