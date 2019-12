Rzecznik prezydenta Dudy o Hołowni: ,,Widziałem w połowie pustą salę, to określa jego sytuację''

Rzecznik głowy państwa pytany o to, czy potrzebne są nowe przepisy dyscyplinujące sędziów, mówi: "Są tacy sędziowie, którzy mówią hola, hola, sędzią będzie ten, którego my uznamy za sędziego. To nie oni są od tego żeby oceniać kto jest sędzią w polskim porządku prawnym. Podważanie statusu sędziego, takiego którego powołał prezydent, jest nieuprawnione".Błażej Spychalski pytany, czy prezydent już teraz oczekuje dymisji szefa NIK-u, mówi: "Jeżeli zarzuty się potwierdzą, to wtedy Prezydent RP oczekuje od prezesa NIK tego, że poda się do dymisji. To bardzo jednoznaczne określenie stanu, który pan prezydent oczekuje".