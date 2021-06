Dzień Dziecka: czy Rzecznik Praw Dziecka nie wie, jak wiele dzieci jest uzależnionych od internetu?

Z okazji Dnia Dziecka na antenie Radia Strefa FM Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak odniósł się do aktualnej sytuacji dzieci i ich problemów. Stwierdził, że dzisiaj, to jest 1 czerwca 2021 roku, zaistniała niespodziewana sytuacja, iż dzieci po ponad 7-miesięcznej przerwie idą do szkoły. Przed pandemią nauczyciele odradzali używanie smartfonów i komputerów, lecz zagrożenie wirusem spowodowało odwrotną sytuację.

Mikołaj Pawlak stwierdzał, że „musimy odbudować relacje”, że „dzieci tęsknią za sobą”. A o wszystkich konsekwencjach pandemii dowiemy się za rok, dwa lata. Potrzebne jest dzieciom wsparcie psychologiczne, a psychologów niestety w szkołach brakuje.

Na pytanie o zakaz używania smartfonów w szkołach powiedział, że istnieją regulacje indywidualne, czyli w każdej szkole grono pedagogiczne i rada rodziców mogą opracować dowolny regulamin szkoły, w którym te kwestie będą rozwiązane. Podał przykład Francji, gdzie smartfony w szkołach są zakazane, lecz on nie jest za takim rozwiązaniem. Uważa, że na lekcjach można zabronić ich używania, lecz na przerwach niekoniecznie.

I w tym miejscu, słuchając pana rzecznika, nasuwają się poważne wątpliwości. Bo jeżeli mówi on o konieczności odbudowy relacji między dziećmi, to te relacje głównie tworzą się na przerwach lekcyjnych, a nie na samych lekcjach. Jeśli mówi o braku psychologów w szkołach, to dlaczego nie powie, jak fatalny jest system edukacji pedagogów, w którym psychologia prawie nie istnieje? I dlaczego Rzecznik Praw Dziecka, podając przykład Francji, nie stwierdzi, że wprowadzony 3 lata temu w tym kraju absolutny zakaz używania smartfonów i wszelkich urządzeń połączonych z internetem przyniósł wspaniałe efekty?

Czy Mikołaj Pawlak nie wie, że coraz więcej dzieci w Polsce jest uzależnionych od internetu i ma z tego powodu zniszczoną psychikę? Czy nie wie, że te dzieci w szczerych rozmowach ze swymi wychowawcami potrafią powiedzieć: „Wczoraj tak długo siedziałem w internecie, że aż zwymiotowałem”. Takie sytuacje są coraz częstsze, a pandemia tylko ten destrukcyjny proces społeczny przyspieszyła.

P.J.Z.