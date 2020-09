Rząd wykorzysta pandemię, aby przyciągnąć inwestorów

Na przełomie września i października rząd ma zaprezentować nową strategię, mającą na celu przyciągnięcie kapitału do Polski i wsparcie w rozwoju rodzimego biznesu. Będzie to ponad 20 zmian i uproszczeń podatkowo-regulacyjnych.

W ten sposób rząd planuje przekuć pandemię koronawirusa w pewną szansę, która pozwoli przenieść do Polski produkcję, ale także wykorzystać rosnący potencjał do przejmowania usług z innych krajów. Nowe rozwiązania podatkowo-regulacyjne mają zachęcić firmy do rozważania realizacji nowych projektów w Polsce.

Strategia opiera się na czterech filarach. Pierwszy z nich dot. repatriacji polskiego kapitału z zagranicy. Ma powstać program, który zachęci Polaków mających biznesy za granicą do powrotu ze swoim majątkiem do Polski. Planowana jest m.in. ulga w podatku dochodowym dla powracających z zagranicy.

Drugi filar będzie dotyczył tzw. inwestorów strategicznych. Mają pojawić się np. paszporty VIP dla największych spółek oraz uproszczona ścieżka administracyjna.

Kolejne dwa filary obejmują estoński CIT oraz ulgę na robotyzację. Poza tym mają pojawić się również ulgi na prototypy i wsparcie dla zatrudnienia innowacyjnych pracowników.

Roboczy tytuł nowej rządowej strategii brzmi: „Polska centrum gospodarczym Europy”. Prace nad projektem toczą się przede wszystkim w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju. Ma zostać wprowadzonych ponad 20 zmian w przepisach, z których część będzie przewidziana dla inwestorów zagranicznych, chcąc zachęcić ich do realizowania w Polsce nowych projektów. Pojawi się również wiele rozwiązać dla polskiego biznesu.

- „Pandemia koronawirusa to szansa, aby przyciągnąć do kraju kapitał wysokiej jakości, ale i pomóc polskim firmom rozepchnąć się na międzynarodowych rynkach. Część z pomysłów strategii jest już znana, ale zdecydowana większość to rozwiązania, które dopiero planujemy wprowadzić. Wiele z nich ma szansę wejść w życie w 2021 r. Trwają już prace nad przygotowaniem konkretnych projektów ustaw” – przekonuje związany z rządem rozmówca portalu Forsal.pl.

kak/Forsal.pl