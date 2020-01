Ryszard Czarnecki: Dobry rok 2019. Oby 2020 był rokiem ,,2019 plus''

Przy czym europejskie pierwszy raz w historii elekcji do parlamentu w Brukseli i Strasburgu, a parlamentarne drugi raz z rzędu. Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić co najmniej kolejne cztery lata, mając ponownie mocny demokratyczny mandat, choć w Senacie będąc siłą polityczną „numer 1” – nie ma większości. Rzeczpospolita notuje okres olbrzymiego wzrostu gospodarczego i przez sześć ostatnich kwartałów jest liderem w Unii Europejskiej, gdy chodzi o wzrost PKB na głowę mieszkańca. Udało się nie wpaść w pułapkę spowolnienia – a jest to udziałem naszych najbliższych i dalszych zachodnich sąsiadów, choć na pewno w kolejnym roku będzie to dla nas sporym wyzwaniem. Na arenie międzynarodowej świat uniknął zapowiadanej przez tabloidy i przez niektórych ekspertów (!) wojny. Największe mocarstwa tereny swoich wpływów powiększały za pomocą gospodarki i „miękkiej” dyplomacji, a nie siły zbrojnej. Paradoksalnie nieco i wbrew logice doszło do zaostrzenia relacji handlowych między USA a Europą, a jednocześnie do zawarcia handlowego „zawieszenia broni” przez Waszyngton i Pekin. To był naprawdę dobry rok.

Ryszard Czarnecki

*tekst ukazał się w „Gazecie Polskiej Codziennie” (28.12.2019)