RPO chce zaskarżyć nowelizację Kpa do TK

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nowe przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa. Dlatego prof. Marcin Wiącek zapowiedział zaskarżenie podpisanej w sobotę przez prezydenta nowelizacji.

W sobotę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl nowych przepisów po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie możliwe postępowanie w celu zakwestionowania tej decyzji. W ten sposób rozwiązany ma zostać problem „dzikiej reprywatyzacji” w Polsce. Uchwalenie nowych przepisów jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który stwierdził, że przepis Kpa pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji jest niezgodny z polską konstytucją.

Mimo to w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich to nowe przepisy Kpa są niezgodne z konstytucją. Jak donosi dziś „Dziennik Gazeta Prawna”, nowe zasady dot. stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami przejściowymi, będą dotyczyć również spraw, które już się toczą. To ma budzić ogromne wątpliwości RPO, który uważa, że przyjęte przepisy przejściowe naruszają zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego w nim prawa.

- „Tak naprawdę uzależniają one sytuację obywateli, którzy wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji, od wydolności i sprawności aparatu administracyjnego. Stawia to obywateli w nierównej pozycji z przyczyn od nich niezależnych. Dlatego też rozważam zaskarżenie tych regulacji do TK”

- powiedział prof. Wiącek w rozmowie z „DGP”.

kak/PAP