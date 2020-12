,,Różaniec do granic czasu’’. Biskupi zwracają uwagę na nieprawidłowości

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski odniosła się do działalności Fundacji „Solo Dios Basta” i zaplanowanego przez nią na sylwestrową noc wydarzenia „Różaniec do granic czasu”. W swoim stanowisku biskupi stwierdzają, że wydarzenie to jest „pozbawione teologicznego i pastoralnego uporządkowania”.

- „W ocenie teologów, niektóre wydarzenia, organizowane przez Fundację Solo Dios Basta, bazują m.in. na magicznym traktowaniu praktyk religijnych, pobożności o wyłącznie pokutnym charakterze, błędnych interpretacjach słowa Bożego, apokaliptycznej wizji historii i świata, a także na wybranych prywatnych objawieniach” – czytamy w opublikowanym przez KEP stanowisku.

Biskupi podkreślają, że organizatorzy akcji nie zaprezentowali jej wcześniej na forum KEP i wydarzenie nie zostało przez to gremium zaakceptowane.

Wobec powyższego, polscy biskupi zalecają duszpasterzom oraz wiernym świeckim zachowanie dystansu odnośnie do wydarzeń organizowanych przez Fundację i uczestnictwo w organizowanych 31 grudnia nabożeństwach dziękczynno-przebłagalnego na zakończenie Starego Roku.

