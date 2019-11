Rosyjskie wpływy w krajach UE. ,,Bardzo poważny problem''

Pisowiec 28.11.19 12:49

Należy dążyć do jak najszybszego utworzenia wspólnego Państwa Europejskiego, Stanów Zjednoczonych Europy! Tylko wtedy narody Europy obronią się przed Kremlem!

Mądre słowa wypowiedział nie tak dawno Prezydent Andrzej Duda, żeby wpisać w Konstytucję członkostwo w UE! Byłby to pierwszy krok!

Jedno wspólne państwo narodów Europy! O tym marzył też śp. Prezydent Lech Kaczyński, do tego zmierzał! Podpisał Traktat Lizboński co było milowym krokiem w integracji! Już nie w Warszawie, gdzie ruskie onuce łatwo mącą, ale w Brukseli zapadają najważniejsze decyzje! Tam macki Kremla tak łatwo nie sięgają. To był wspaniały odważny krok śp. Prezydenta zamordowanego pod Smoleńskiem!!! Tylko w jedności z resztą narodów Europy stawimy czoła bolszewikom z Moskwy!!! Onuce won za Don paszli won do swoich!!!