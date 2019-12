Rosja połknie Białoruś? Najtrudniejszy egzamin Łukaszenki

Fiaskiem zakończyły się rozmowy prezydentów Rosji i Białorusi w sprawie pogłębienia integracji obu tych państw. Kolejne spotkanie zaplanowano na 20 grudnia. Alaksandr Łukaszenka walczy o jak najlepsze warunki porozumienia.

Nie udało się Putinowi nakłonić Łukaszenkę do porozumienia ws. pogłębionej integracji akurat na 20. rocznicę powstania Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Choć rozmowy w Soczi 7 grudnia ciągnęły się przez pięć godzin. Jak dużym fiaskiem było spotkanie w rezydencji Putina może świadczyć fakt, że po rozmowach nie było nawet spotkania prezydentów z dziennikarzami. Łukaszenka pojechał do Soczi nie po to by skapitulować i wydać Białoruś w ręce Rosji. Pojechał po pieniądze. Chodzi przede wszystkim o cenę ropy naftowej sprowadzanej ze wschodu. Jedna piąta dochodu budżetu Białorusi pochodzi z ceł z odsprzedaży rosyjskiej ropy do Europy i ze sprzedaży produktów ropopochodnych wytwarzanych w białoruskich rafineriach z surowca rosyjskiego. Ropę z Rosji Białoruś sprowadza za cenę ze znaczą obniżką. Tyle że w Rosji zmienia się stopniowo model opodatkowania sektora naftowego i w efekcie tzw. manewru podatkowego, Białoruś będzie musiała płacić za surowiec więcej – w efekcie rocznie może utracić 2 mld dolarów z obecnych zysków. W Soczi pojawił się też temat zanieczyszczenia ropociągu Przyjaźń. Dzień później ambasador białoruski w Moskwie Władimir Siemaszko powiedział, że Mińsk chce od Moskwy ok. 70 mln dolarów rekompensaty. Druga ważna kwestia to gaz. Łukaszenka chce jak najtańszego surowca. Tymczasem Moskwa może wprowadzić od stycznia 2020 r. podwyżkę ceny gazu dla Białorusi. Białoruś i Rosja nie ustaliły jeszcze ceny surowca na nowy rok. Obecnie Białoruś płaci 127 dolarów za 1000 m³ gazu. Jest to cena niższa od rynkowej, ale wyższa od rosyjskiej ceny wewnętrznej.

Program pogłębienia integracji gospodarczej Rosji i Białorusi składa się z 31 tzw. map drogowych dotyczących różnych sfer współpracy i sektorów gospodarki. Dzień przed spotkaniem Łukaszenki z Putinem premier Białorusi informował, że w negocjacjach wciąż jest jeszcze 16 nieuzgodnionych kwestii. Łukaszenka w rozmowach z Putinem umiejętnie wykorzystuje opinię opinii publicznej w jego kraju. W czasie spotkania w Soczi w Mińsku odbywały się demonstracje przeciwko integracji z Rosją. Z badań socjologicznych wynika, że wejście Białorusi w skład Federacji Rosyjskiej popiera zaledwie niecałe 8 proc. pytanych. Kolejne spotkanie prezydentów Rosji i Białorusi, Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki, odbędzie się 20 grudnia.

Warsaw Institute