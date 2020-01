Rosja odmówiła przyjęcia Żydów i skazała ich na śmierć

Trzecia Rzesza proponowała Stalinowi, aby Związek Radziecki przesiedlił Żydów, którzy mieszkali na terytoriach okupowanych przez Trzecią Rzeszę w 1939 r. „do ZSRS, konkretnie do Birobidżanu i na Zachodnią Ukrainę”, ale władze radzieckie odmówiły ich przyjęcia, o czym świadczy wewnętrzna korespondencja sowieckich urzędników w 1940 r. opublikowana na łamach rosyjskiej „Nowoj Gaziety”.

Aby to udowodnić, gazeta opublikowała dokument – kopię listu z 9 lutego 1940 r., które znajduje się w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, placówce przechowującej archiwa KPZS. To pismo było wystosowane przez E. M. Czekmieniewa, szefa Urzędu Przesiedleńczego przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRS, do Wiaczesława Mołotowa, przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych oraz ministra spraw zagranicznych.