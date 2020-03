Rodzina zmarłej 37. latki odpiera zarzuty szpitala

Jest epidemia, kobieta pracuje z ludźmi, po dzieci do przedszkola przychodzą rodzice, ciocie, babcie, mogła się zarazić od każdego. Ona do szpitala trafia chwilę po zamknięciu szkół i przedszkoli, jest młoda, ma ostre zapalenie płuc. Dlaczego nie zrobiono jej testu? Co za różnica, czy miała kontakt z kimś z Włoch, czy nie?

Może lepiej zawsze kłamać, że się miało z kimś takim kontakt, może się dzięki temu uratuje swoje życie i nie zarazi innych.

